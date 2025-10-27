Завершился нефтегазовый форум в столице Туркменистана

В Ашхабаде успешно завершилась XXX Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT-2025) Форум был посвящен стратегическим направлениям развития топливно-энергетического комплекса в фокусе взаимодействия с ключевыми субъектами мирового нефтегазового рынка и внедрению инноваций в устойчивый энергетический переход.

После окончания деловой программы форума состоялась итоговая пресс-конференция с участием представителей международных и национальных СМИ. В рамках пресс-конференции директор Turkmen Energy Forum Назар Атаджанов проинформировал, что в юбилейном форуме приняло участие 1460 делегатов из 70 стран, представляющие энергетиков Европы, Америки, Ближнего Востока и Азии. Данный показатель стал самым высоким за всю историю проведения форумов под эгидой OGT. В рамках одной конференции прошло более 350 встреч, что тоже является значимым достижением. Данный фактор получил высокую оценку за организацию мероприятия в отзывах зарубежных гостей.

В завершение Назар Атаджанов выразил признательность представительной группе медиа-партнеров XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2025» за высококачественное освещение мероприятия.

