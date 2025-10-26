Завершен официальный визит президента Туркменистана в Италию

В рамках официального визита в Итальянскую Республику президент Сердар Бердымухамедов принял участие в туркменско-итальянском бизнес-форуме.

«Основную цель сегодняшней встречи видим в том, чтобы придать мощный импульс всему комплексу туркменско-итальянских связей через прямой бизнес-диалог, создать реальные предпосылки для перехода на качественно новый уровень партнерства, отражающий современные тенденции в мировой геоэкономике, наши совокупные возможности и перспективы. Мы убеждены, что сегодня для этого имеются все возможности», – сказал президент Туркменистана в своем выступлении на туркменско-итальянском бизнес-форуме.

Одна из главных целей политики «открытых дверей» – придать новые стимулы и динамику развитию национальной экономики с расчётом на долгосрочную перспективу, при котором первостепенное значение придаётся привлечению в страну иностранных инвестиций. Говоря об этом, президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на ориентирах, приоритетах и стратегических целях развития Туркменистана.

Кроме того, в рамках официального визита в Итальянскую Республику президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана».

Эта выставка является ярким результатом многолетнего сотрудничества Туркменистана и Италии в области археологии и охраны культурного наследия. Более 30 лет итальянские археологи совместно с туркменскими коллегами проводят раскопки на территории нашей страны. Это плодотворное сотрудничество позволило выявить, изучить и представить широкой общественности ценные исторические находки.

