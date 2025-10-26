Архиепископ Русской православной церкви совершил визит в Туркменистан

Завершился архипастырский визит временно управляющего Патриаршим благочинием приходов Русской православной церкви в Туркменистане архиепископа Феофилакта.

Архипастырь совершил богослужения в городах Мары, Байрамали и Теджене, а также в нескольких храмах Ашхабада. Поездка началась с масштабного празднования 125-летия Покровского храма в городе Мары, где для соборной молитвы собралось духовенство со всей страны. Значимость этого события подчеркивает глубокие исторические корни христианства на туркменской земле. Этот факт был подкреплен и паломничеством духовенства в древний город Егековак, где, по мнению исследователей, христианская община существовала еще в I веке от Рождества Христова.

Ключевым моментом визита, символизирующим согласие и добрососедство, стала встреча архиепископа Феофилакта с муфтием Туркменистана Ялкапом Ходжагулиевым. Обсуждение вопросов укрепления дружественных отношений и взаимопонимания между традиционными религиозными общинами проходило в духе уважения. Архиерей поздравил муфтия и всех верующих с наступающим праздником Международного года мира и доверия – 30-летием нейтралитета Туркменистана.

Прошедший визит наглядно продемонстрировал, что толерантность и межконфессиональный диалог в Туркменистане являются не просто внешнеполитическим лозунгом, а выступают как живой, исторически сложившийся культурный код. Способность страны обеспечивать мирное сосуществование и активное взаимодействие между религиозными общинами является прямым воплощением политики гуманизма, мира и нейтралитета, заложенной на государственном уровне.

