В Риме прошли переговоры президентов Италии и Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Итальянскую Республику. После торжественной церемонии встречи в Риме президент Сердар Бердымухамедов возложил венок к могиле Неизвестного солдата в мемориальном комплексе «Алтарь Отечества».

Ключевым событием визита стали переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой. Главы государств провели обстоятельный диалог, подчеркнув, что нынешняя встреча призвана придать мощный импульс двустороннему сотрудничеству, основанному на принципах взаимного уважения.

Президент Туркменистана выразил признательность Италии за неизменную поддержку статуса постоянного нейтралитета и отметил важность формата «Центральная Азия – Италия», первый cаммит которого состоялся в апреле этого года.

Пользуясь случаем, Сердар Бердымухамедов передал Серджио Маттарелле сердечные приветствия от национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и пригласил президента Италии принять участие в Международном форуме по случаю 30-летия нейтралитета в Ашхабаде 12 декабря 2025 года.

Италия является одним из наиболее крупных и надежных торговых партнеров Туркменистана в ЕС. Экономическое сотрудничество носит многоплановый характер, а объем товарооборота поступательно увеличивается с каждым годом. Особое внимание в повестке нынешнего визита уделено стратегической диверсификации энергетического сотрудничества.

В ходе встречи было отмечено, что неотъемлемой и уникальной составляющей туркменско-итальянских отношений является культурно-гуманитарный диалог. Наиболее эффективным способом реализации этого диалога является многолетнее сотрудничество по линии археологии: итальянские специалисты активно участвуют в раскопках на исторических памятниках Туркменистана, внося существенный вклад в мировую науку и углубленное изучение истории региона.

В завершение двусторонней встречи главы государств подтвердили приверженность Туркменистана и Итальянской Республики всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру направлений.

© TURKMENISTAN.RU, 2025