Сердар Бердымухамедов поздравил Антониу Гутерриша с 80-летием ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по случаю 80-летия создания Организации Объединенных Наций.

«За прошедшие восемьдесят лет ООН стала ключевым центром объединения усилий, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития. Принятые Организацией важные документы и реализованные инициативы формируют прочный фундамент современных международных отношений», – говорится в послании главы государства.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана является долгосрочное сотрудничество с ООН в таких областях, как обеспечение мира и безопасности, энергетика, транспортно-коммуникационная сфера, экология и устойчивое развитие. Президент отметил, что Ашхабад продолжит развивать и укреплять многоплановое сотрудничество с организацией.

Глава государства пожелал Антониу Гутерришу крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также передал поздравления сотрудникам секретариата ООН. День ООН отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году вступил в силу устав ООН после его ратификации большинством стран-основателей, включая пять постоянных членов Совета Безопасности.

