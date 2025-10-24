В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная 80-летию ООН

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась конференция, посвящённая 80-летию Организации Объединённых Наций.

В конференции приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств Туркменистана, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители СМИ.

В рамках конференции выступили заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, министр образования Туркменистана Джумамурад Гурбангелдиев, постоянный представитель Программы развития ООН в Туркменистане Нарине Саакян, министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мурад Маммедов, постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане Егор Зайцев, министр финансов и экономики Туркменистана Маметгулы Астанагулов, заместитель главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Филипп Сапрыкин.

В своих выступлениях участники конференции отмечали неизменность курса Туркменистана на укрепление стратегического партнерства с ООН, а инициативы президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, выдвинутые на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отражают глубокое понимание современных глобальных вызовов и направлены на укрепление роли ООН в решении ключевых вопросов международной повестки. Были приведены примеры успешного сотрудничества Туркменистана с ООН, включая недавнее проведение в национальной туристической зоне «Аваза» третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Участники выразили единодушное мнение, что 80-летие Организации Объединенных Наций стало не только важной вехой, но и возможностью подтвердить приверженность общим целям мира, доверия и партнёрства.

В рамках конференции состоялось торжественное подписание «Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития» между правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2026–2030 годы, которая определяет стратегические приоритеты взаимодействия на предстоящий период.

