Состоялись телефонные переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана и Кувейта

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдаллой Али Аль-Яхьей. В ходе переговоров стороны подчеркнули высокий уровень братских отношений между Туркменистаном и Государством Кувейт.

Как известно, в сентябре текущего года на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Сабахом. Министры отметили важность взаимодействия двух стран в рамках ООН и других международных структур.

Стороны также обменялись мнениями касательно подготовки к значимому событию, Международному форума мира и доверия, намеченному к проведению в декабре 2025 года в городе Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2025