Министры иностранных дел Туркменистана и Бахрейна провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Бахрейн. Был отмечен высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия.

Министры подчеркнули значимость продолжения тесного взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, в первую очередь в ООН. Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с организацией Международного форума мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря и будет посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета.

