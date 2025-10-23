Международный нефтегазовый форум проходит в Ашхабаде

В Ашхабаде начали свою работу XXX международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025». Форум организован государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнефть».

Основная цель события – укрепление энергетического сотрудничества посредством диалога исходя из глобальных и региональных тенденций, политических стратегий и важности совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Туркменистана, содействия налаживанию стратегического взаимодействия между государственными и частными структурами, реализации перспективных нефтегазовых проектов, а также развития энергетической взаимосвязи в регионе, изучения позиции Туркменистана как энергетического центра.

В масштабном форуме принимают участие представители десятков стран мира. В церемонии открытия приняли участие члены туркменского правительства, руководители отраслевых государственных органов, а также авторитетных международных организаций и дипломатических представительств иностранных государств, специалисты известных нефтегазовых компаний, финансовых учреждений, эксперты, представители общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

На церемонии открытия форума было оглашено обращение президента Туркменистана к его участникам. В своем поздравительном послании глава государства отметил, что нынешний форум, который по сложившейся традиции проходит ежегодно, позволяет обсуждать приоритетные направления развития топливно-энергетического комплекса страны, способы активизации взаимовыгодного партнерства, а также современные методы внедрения новых технологий в нефтегазовую отрасль и производственной модернизации. Международная конференция, как и проводимая параллельно масштабная выставка, предоставляет возможность ознакомиться с инновациями, современными разработками и новыми проектами.

