Завершился визит туркменских парламентариев в Россию

Делегация во главе с председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозелью Гулмановой завершила официальный визит в Российскую Федерацию. В рамках визита состоялась встреча председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозели Гулмановой с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе встречи стороны подчеркнули поступательный характер двустороннего партнерства, динамику которому, в том числе в парламентском измерении, задают лидеры обеих стран. Сторонами с удовлетворением было отмечено, что туркменско-российские отношения, выстраиваемые на принципах равноправия и обоюдного уважения, традиционно носят стратегический характер. Высокий уровень взаимопонимания и доверия, присущий межгосударственным связям, является прочной основой для наращивания плодотворного сотрудничества по всему спектру направлений.

В ходе заинтересованного обмена мнениями была подчеркнута значимость проведенной в Международном году мира и доверия, ознаменованном 30-летием нейтралитета Туркменистана, второй встречи глав парламентов стран-членов Группы друзей нейтралитета, призванной создать благоприятные условия для расширения конструктивного парламентского взаимодействия и в целом межгосударственного сотрудничества. Отметив важность реализации новых совместных проектов, призванных использовать имеющийся потенциал и служить укреплению традиционно продуктивных контактов, руководители парламентов озвучили ряд конкретных предложений.

В завершение переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между Меджлисом Туркменистана и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. По мнению сторон, этот документ открывает дополнительные возможности и создает новые условия для укрепления и расширения межпарламентских связей.

В российской столице состоялась также встреча Дуньягозели Гулмановой с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. В ходе встречи констатировалось, что межпарламентское сотрудничество рассматривается сторонами как важный инструмент сближения и укрепления взаимопонимания между двумя государствами и их народами. При этом подчеркивалась необходимость развивать данное направление в целях законодательного обеспечения достигнутых договоренностей и решений, принятых на высшем уровне.

В ходе обмена мнениями по текущей повестке дня двустороннего сотрудничества стороны подчеркнули, что нынешняя встреча послужит в дальнейшем эффективной платформой для расширения межпарламентского партнерства.

