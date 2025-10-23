Глава МИД Туркменистана принят президентом Грузии

В рамках официального визита в Грузию заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, укрепления политического диалога, а также развития экономических и культурных связей между двумя странами. Стороны подчеркнули, что регулярные контакты на высшем и высоком уровнях способствуют углублению стратегического партнерства. Было отмечено, что Туркменистан и Грузия регулярно поддерживают конструктивные международные инициативы друг друга и выступают их соавторами в рамках ООН.

Президент Грузии отметил, что реализуемая Туркменистаном политика нейтралитета вносит важный вклад в обеспечение всеобщего мира и находит широкую поддержку со стороны международного сообщества.

