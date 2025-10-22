Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с заместителем председателя Кабинета министров Афганистана

В рамках визита в Афганистан национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем председателя Кабинета министров Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Как подчеркивалось в ходе встречи, Туркменистан и Афганистан поддерживают сотрудничество по линии торговли, экономики, в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Страны участвуют в совместной реализации крупных проектов в области энергетики, транспорта и коммуникаций. В их числе – прокладка газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Выразив уверенность, что данные проекты послужат надежной основой для укрепления долгосрочных братских отношений между Туркменистаном и Афганистаном, национальный лидер туркменского народа сообщил, что в их рамках состоится торжественное мероприятие, связанное со строительством газопровода Серхетабат – Герат.

Заместитель председателя правительства Афганистана выразил председателю Халк Маслахаты Туркменистана и президенту Туркменистана искреннюю признательность за оказываемую постоянную поддержку афганскому народу.

В завершение встречи, отметив, что совместная работа по дальнейшему развитию отношений между Туркменистаном и Афганистаном в различных направлениях будет продолжена, Гурбангулы Бердымухамедов выразил наилучшие пожелания Абдулу Гани Барадару и братскому афганскому народу.

