В Ашхабаде начались курсы повышения квалификации педагогов с участием российских специалистов

В Ашхабаде для туркменских преподавателей стартовали десятидневные курсы повышения профильной квалификации. Обмен опытом проводят представители научного состава Государственного педагогического университета из города Набережные Челны (Республика Татарстан, РФ).

Краткосрочный специалитет в сотрудничестве с российскими коллегами проводится в Туркменистане уже третий год подряд. Год от года предлагаемые программы меняются и соответствуют современным требованиям, которые сегодня стоят перед педагогическим сообществом.

Обмен опытом охватит такие направления, как инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями развития, оценка качества образования в общеобразовательной организации в современных условиях, психология и педагогика высшей школы, проектная деятельность и научное исследование школьников, формирование и оценка естественно-научной грамотности младших школьников.

Сегодня в Туркменистане уделяется большое внимание реформированию системы образования на основе международных стандартов. В 2024 году было заключено соглашение с вузом из Татарстана, в рамках которого ведется активное сотрудничество по научно-методическим направлениям, разработке совместных пособий и повышению квалификации. Педагоги двух стран готовы активно взаимодействовать для укрепления основ образования двух стран.

В программе повышения квалификации принимают участие сотрудники педагогических учреждений Ашхабада, города Аркадага и регионов страны. Своих преподавателей также направили Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди и Национальный институт спорта и туризма Туркменистана. В целом в программе будут участвовать 300 национальных специалистов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025