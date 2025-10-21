Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в запуске очередного этапа газопровода ТАПИ Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал старт реализации очередного этапа газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия». Новый участок газопровода соединит туркменский город Серхетабат с афганской провинцией Герат. Газопровод ТАПИ представляет собой масштабный энергетический проект, который свяжет Туркменистан с Афганистаном, Пакистаном и Индией. Участок Серхетабат – Герат станет важным элементом этой транспортной инфраструктуры. В сентябре 2024 года при участии национального лидера туркменского народа на туркмено-афганской границе состоялось открытие и запуск строительства ряда крупных инфраструктурных объектов. Был введен в эксплуатацию 177-метровый железнодорожный мост стальной магистрали Серхетабат – Тургунди. Началось строительство участка Серхетабат – Герат газопровода ТАПИ и оптико-волоконной линии связи Серхетабат – Герат. Также был открыт складской комплекс в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и начато строительство участка Тургунди – Санабар первой очереди железной дороги Тургунди – Герат. В рамках первого этапа проекта линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП) была введена в эксплуатацию электростанция, расположенная в афганской провинции Герат. © TURKMENISTAN.RU, 2025