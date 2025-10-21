Министры иностранных дел Туркменистана и Индонезии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Индонезия Сугионо.

В ходе беседы стороны обсудили нынешние и перспективные направления двусторонних отношений. При этом особо подчеркнуто эффективное, многолетнее сотрудничество Туркменистана и Индонезии в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Главы внешнеполитических ведомств договорились и далее принимать максимум усилий для совместной работы в рамках ООН, в том числе по реализации инициатив, выдвигаемых Туркменистаном и Индонезией на международных платформах.

Министры также рассмотрели вопросы, связанные с организацией Международного форума мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря текущего года в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Международного года мира и доверия, а также Международного дня нейтралитета.

