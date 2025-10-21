|21.10.25 07:34
Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Катара
Состоялся телефонный разговор заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Aль Тани.
В ходе беседы стороны подчеркнули высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия между двумя государствами. Были рассмотрены вопросы, связанные с организацией 12 декабря текущего года в Ашхабаде Международного форума мира и доверия. Стороны также отметили значимость продолжения межмидовских контактов на уровне руководителей внешнеполитических ведомств двух государств.
