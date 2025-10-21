Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Катара

В рамках укрепления гуманитарного диалога между Туркменистаном и Республикой Беларусь Посольство Туркменистана в Минске распахнуло свои двери для учащихся и руководства гимназии №16. Выбор гимназии, известной в Беларуси как «Школа Мира» за активное продвижение идей толерантности и международного партнерства, был глубоко символичным. Это подчеркивало стремление Туркменистана вести диалог с перспективной и открытой молодежью.