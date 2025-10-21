На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 48 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 48 сделок на сумму свыше 47 миллионов 102 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Сербии, Киргизии были реализованы наборы постельного белья, махровые изделия в ассортименте, ткань фланель, пряжа хлопчатобумажная, экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое, нефтяной кокс и полипропилен, а также махровые изделия, пряжу хлопчатобумажную, ткань джинсовую и хлопчатобумажную, экстракт солодкового корня на общую сумму более 153 миллионов 223 тысяч манатов.

