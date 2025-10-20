Принята резолюция Генассамблеи ООН «Авазинская политическая декларация»

В Нью-Йорке в ходе 18-го пленарного заседания 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была рассмотрена и единогласно принята резолюция «Авазинская политическая декларация».

Документ, соавторами которого выступили 57 государств, был принят в рамках пункта 13 повестки дня «Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне ООН в экономической, социальной и смежных областях и последующая деятельность в связи с ними».

Резолюция «Авазинская политическая декларация» отражает ключевые выводы и стратегические направления, закрепленные в «Авазинской программе действий на 2024–2034 годы», принятой по итогам третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), состоявшейся минувшим летом в национальной туристической зоне «Аваза».

В документе подчеркивается важность международной солидарности для укрепления экономического потенциала и интеграции стран без выхода к морю в мировую экономику, а также акцентируется значение устойчивого транспорта, развития цифровой и энергетической инфраструктуры, торговли и экологии.

Принятие резолюции «Авазинская политическая декларация» стало весомым подтверждением высокого международного авторитета Туркменистана и признанием его ведущей роли в продвижении принципов постоянного нейтралитета, мира, доверия и сотрудничества на глобальном уровне.

