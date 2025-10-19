Туркменское посольство в Москве провело дипломатический прием

В Москве, в стенах Посольства Туркменистана в Российской Федерации, состоялся торжественный прием в честь 30-летия обретения Туркменистаном статуса нейтрального государства. Мероприятие, организованное туркменской дипломатической миссией совместно с Информационным центром ООН в Москве, было посвящено также Международному году мира и доверия, 80-летию ООН, а также завершению спортивного турнира «Игры дружбы ООН–80».

Гостями события стали представители МИД России, дипломатических миссий и специализированных учреждений ООН, аккредитованных в России, общественные и политические деятели, работники сферы образования и науки, журналисты, а также сотрудники спортивных организаций, которые участвовали в проведении турнира.

Обращаясь к гостям посольства, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев отметил, что Туркменистан, следуя принципам нейтралитета, неизменно выступает за диалог, сотрудничество и укрепление мира. Сегодня государство вносит значимый вклад в глобальное движение за безопасность и устойчивое развитие, подтверждая приверженность идеалам ООН.

С приветственным словом к участникам встречи обратились заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, председатель Общественного комитета ООН–80, председатель Российской ассоциации содействия ООН, ректор МГИМО МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, генеральный директор оргкомитета «Всемирные игры дружбы» Дмитрий Путилин, а также посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

Выступившие отметили, что по инициативе Туркменистана в апреле 2024 года впервые прошли Игры дружбы ООН – спортивные состязания для представителей дипломатических миссий и сотрудников секретариата и агентств ООН. А 6 сентября 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Туркменистаном и Индией, отмечающую потенциальную роль Игр дружбы ООН как платформы «спортивной дипломатии» и призывающую проводить их ежегодно.

Участники встречи подчеркнули все возрастающую роль Туркменистана как нейтрального государства в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

По доброй традиции всем гостям вечера были предложены угощения аутентичной туркменской кухни под аккомпанемент чарующих национальных песен и мелодий.

