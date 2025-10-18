Министр иностранных дел Туркменистана провел телефонные переговоры с главами МИД Малайзии, Уганды и Эсватини

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные разговоры с зарубежными коллегами – министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном, министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго и министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Эсватини Фолиле Шаканту.

Ключевой темой обоих переговоров стала подготовка к Международному форуму мира и доверия, который состоится в Туркменистане в декабре текущего года. Кроме этого, были рассмотрены вопросы межгосударственного взаимодействия.

В разговоре с главой МИД Эсватини были отмечены недавние встречи президента Туркменистана и короля Эсватини на полях третьей конференции ООН развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC3), а также в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые способствовали укреплению взаимопонимания и доверия.

В ходе беседы с главой МИД Малайзии Рашид Мередов обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дипломаты рассмотрели взаимодействие в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также координацию действий в рамках региональных и международных структур.

Телефонный разговор с министром иностранных дел Уганды также был посвящен состоянию и перспективам развития двустороннего партнерства. Дипломаты уделили особое внимание укреплению взаимодействия в международных форматах, прежде всего в рамках ООН.

Переговоры с партнерами из Юго-Восточной Азии и Африки подчеркивают широкую географию интереса к мирным инициативам Туркменистана. Обсуждение организационных вопросов предстоящего в Ашхабаде Форума мира и доверия подтвердило его значимость как международной платформы для продвижения принципов нейтралитета и конструктивного диалога.

