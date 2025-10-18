В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном

В Ашхабаде прошла встреча заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова с заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Республики Казахстан Галымжаном Койшыбаевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Республики Казахстан в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особо отмечено, что последовательному развитию двусторонних связей способствуют регулярные контакты на высшем и высоком уровнях. Стороны рассмотрели подготовку к намеченным к проведению в текущем году мероприятиям с участием двух стран, включая очередное заседание Межправительственной туркменско-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

На переговорах дана высокая оценка взаимодействию двух стран в региональных и международных форматах.

