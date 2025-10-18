Частная художественная галерея открылась в Ашхабаде В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия художественной галереи народного художника Туркменистана скульптора Бабасары Аннамурадова. Один из выдающихся представителей современного изобразительного искусства Туркменистана сделал общедоступной для широкой публики свою частную коллекцию живописи и скульптуры. Большая часть работ – произведения самого матера. Несомненный интерес представляют и собранные в экспозиции произведения многих туркменских деятелей искусства – друзей Бабасыры. Новая галерея – первое в стране частное авторское собрание произведений изобразительного искусства, ставшее достоянием всех ценителей современной скульптуры и живописи. Многочисленные гости, собравшиеся на открытии галереи, по достоинству оценили изысканность коллекции и огромный самозабвенный труд автора, положенный в ее основу. © TURKMENISTAN.RU, 2025