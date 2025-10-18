Пропустить навигацию.
 
18.10.25 07:30

Частная художественная галерея открылась в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия художественной галереи народного художника Туркменистана скульптора Бабасары Аннамурадова.

Один из выдающихся представителей современного изобразительного искусства Туркменистана сделал общедоступной для широкой публики свою частную коллекцию живописи и скульптуры.

Большая часть работ – произведения самого матера. Несомненный интерес представляют и собранные в экспозиции произведения многих туркменских деятелей искусства – друзей Бабасыры.

Новая галерея – первое в стране частное авторское собрание произведений изобразительного искусства, ставшее достоянием всех ценителей современной скульптуры и живописи. Многочисленные гости, собравшиеся на открытии галереи, по достоинству оценили изысканность коллекции и огромный самозабвенный труд автора, положенный в ее основу.

