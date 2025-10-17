В Ашхабаде состоялось заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»

В стенах Министерства иностранных дел Туркменистана состоялось четвертое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

В заседании приняли участие заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители министерств и ведомств страны, заместитель главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, постоянный координатор ООН в Туркменистане, главы и специалисты постоянных представительств агентств системы ООН и другие.

На повестку дня были вынесены рассмотрение «Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2026-2030 годы», обсуждение совместных действий по реализации инициатив, отраженных в приоритетных позициях Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обмен мнениями относительно имплементации итоговых документов третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), а также обсуждение совместных программ между Туркменистаном и ООН.

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана подчеркнул стратегический и долгосрочный характер сотрудничества с системой ООН, отметив значительный вклад агентств организации в реализацию национальных приоритетов страны и достижение Целей устойчивого развития. Отдельно было подчеркнуто значение инициатив Туркменистана, охватывающих сферы мира и безопасности, устойчивого транспорта, цифровой интеграции, экологии, водных ресурсов, молодежного и гуманитарного сотрудничества, а также продвижения принципов нейтралитета и международного права.

По итогам заседания представители агентств ООН в Туркменистане подтвердили готовность к тесному сотрудничеству с национальными партнерами в целях практической реализации международных и региональных инициатив Туркменистана, вытекающих из приоритетных позиций страны, озвученных на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также содействию в эффективной имплементации итоговых документов третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

