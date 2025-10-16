Пропустить навигацию.
 
16.10.25 07:32

Глава государства принял участие в закладке комплекса по производству минеральных удобрений

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в Туркменабаде.

На церемонии открытия отмечалось, что проект нового комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе государственного концерна «Туркменхимия» реализует корейская компания «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd».

Новый комплекс будет производить 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит значительно увеличить мощности химической промышленности страны.

Версия для печати
  
 

