Национальный лидер туркменского народа встретился с председателем правления корейской компании

В Ашхабаде состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правления корейской компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонгом Вон-джу.

На встрече было подчеркнуто, что корейско-туркменские отношения, развиваются по всем направлениям, представляющим взаимный интерес и выходят на качественно новый уровень. С первых лет независимости Туркменистана компании Республики Корея осуществляют эффективную деятельность на туркменском рынке, в частности, в нефтегазовой и химической индустрии. В этом контексте подчеркнута конструктивность сотрудничества между государственным концерном «Туркменхимия» и компанией «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd».

Выразив искреннюю признательность за создаваемые в Туркменистане благоприятные условия для конструктивной работы, господин Джонг Вон-джу заверил, что возглавляемая им компания будет и впредь ответственно подходить к выполнению своих договорных обязательств. В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал председателю правления корейской компании успехов в работе.

