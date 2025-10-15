|15.10.25 07:36
В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
В стенах Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялось очередное, 13-е заседание Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегации возглавили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
В ходе заседания стороны обсудили ключевые вопросы, связанные с торгово-экономическим и культурно-гуманитарным взаимодействием между Туркменистаном и Россией. По итогам заседания, прошедшего в дружественной атмосфере, был подписан ряд двусторонних документов, включая протокол 13-го заседания Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.
