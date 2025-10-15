Президент Туркменистана принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Марат Хуснуллин передал президенту Туркменистана, а также национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана теплые приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Гость также отметил, что глубоко впечатлен достижениями Туркменистана в социально-экономической сфере, богатой историей и культурой туркменского народа.

Тепло поприветствовав заместителя председателя правительства РФ, президент Сердар Бердымухамедов выразил наилучшие пожелания руководству Российской Федерации. Он отметил важность нынешнего визита заместителя председателя правительства РФ в поддержании регулярного межправительственного диалога между двумя странами.

Было отмечено, что Туркменистан придает особое значение укреплению стратегического партнерства с Российской Федерацией. Межгосударственные отношения, основанные на принципах дружбы, доверия и равноправия, успешно развиваются по всем направлениям. На встрече было также подчеркнуто, что туркменско-российское сотрудничество эффективно развивается в двустороннем и многостороннем форматах, о чем свидетельствует конструктивное взаимодействие в рамках ООН и СНГ.

Стороны также обсудили торгово-экономические связи и культурно-гуманитарное сотрудничество. В завершение встречи, подтвердив готовность обеих стран к дальнейшему укреплению дружественного межгосударственного диалога, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин обменялись наилучшими пожеланиями.

