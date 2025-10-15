Делегация Туркменистана приняла участие в Глобальном саммите женщин

Делегация Туркменистана во главе с председателем Союза женщин Туркменистана Огулдженнет Бердилиевой приняла участие в Глобальном саммите женщин – 2025 в Пекине.

Выступая на саммите, тема которого была обозначена как «Общее будущее: обновленный и ускоренный процесс всестороннего развития женщин», глава туркменской делегации подчеркнула, что в Туркменистане обеспечение прав женщин является одним из приоритетов государственной политики. Союз женщин Туркменистана как крупнейшая общественная организация, активно участвует в реализации национальных программ, направленных на повышение роли женщин в обществе, продвижение гендерного равенства и укрепление института семьи.

В своем выступлении Огулдженнет Бердилиева отметила поддержку туркменских женщин-предпринимателей, инициирование проектов в сельской местности, содействие молодым специалисткам в карьере и образовании, а также развитие международного сотрудничества. Она подчеркнула, что Туркменистан активно взаимодействует с международными партнерами, в том числе с ООН и ее специализированными структурами, в деле реализации «Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года», особенно в части достижения гендерного равенства.

