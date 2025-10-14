Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
14.10.25 07:30

Туркменский павильон на EXPO – 2025 завершил свою работу

В японской Осаке завершилась Всемирная выставка EXPO – 2025. Национальный павильон Туркменистана стал одним из заметных объектов мероприятия, привлекшим внимание многочисленных посетителей.

Туркменский павильон за время проведения выставки принял более 2 миллионов гостей. Его экспозиция была представлена несколькими тематическими разделами, посвященными инновационным технологиям, экономическому потенциалу и богатому историко-культурному наследию страны. Посетители могли увидеть коллекцию туркменских ковров, познакомиться с народными ремеслами и попробовать блюда национальной кухни.

© TURKMENISTAN.RU, 2025
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2025 Turkmenistan.ru