|14.10.25 07:30
Туркменский павильон на EXPO – 2025 завершил свою работу
В японской Осаке завершилась Всемирная выставка EXPO – 2025. Национальный павильон Туркменистана стал одним из заметных объектов мероприятия, привлекшим внимание многочисленных посетителей.
Туркменский павильон за время проведения выставки принял более 2 миллионов гостей. Его экспозиция была представлена несколькими тематическими разделами, посвященными инновационным технологиям, экономическому потенциалу и богатому историко-культурному наследию страны. Посетители могли увидеть коллекцию туркменских ковров, познакомиться с народными ремеслами и попробовать блюда национальной кухни.
