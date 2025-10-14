На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 14 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 14 сделок на общую сумму свыше 6 миллионов 514 тысяч долларов США.

Предприниматели из Турции закупили карбамид, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Турции, Сингапура, Азербайджана были реализованы портландцемент, улюк и ткань суровая.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое, а также гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, пряжу хлопчатобумажную, ткань суровую, хлопковое волокно. Общая сумма сделок составила более 40 миллионов 395 тысяч манатов.

