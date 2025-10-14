|14.10.25 07:06
|
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 14 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 14 сделок на общую сумму свыше 6 миллионов 514 тысяч долларов США.
Предприниматели из Турции закупили карбамид, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Турции, Сингапура, Азербайджана были реализованы портландцемент, улюк и ткань суровая.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое, а также гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, пряжу хлопчатобумажную, ткань суровую, хлопковое волокно. Общая сумма сделок составила более 40 миллионов 395 тысяч манатов.
© TURKMENISTAN.RU, 2025