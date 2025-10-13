Туркменистан и Европейский инвестиционный банк обсудили вопросы сотрудничества

В Брюсселе на полях второго форума «Global Gateway 2025» министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов провел встречу с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Стороны обсудили практические вопросы сотрудничества и проект двустороннего соглашения.

Сотрудничество с ЕИБ созвучно с приоритетами форума «Global Gateway 2025», посвященного продвижению устойчивых инфраструктурных связей на глобальном уровне, включая запуск и расширение инвестиций в энергетические и инфраструктурные проекты по линии международных финансовых институтов.

В контексте расширения финансовых инструментов речь на форуме шла об углублении сотрудничества с международными банками развития, в том числе с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для мобилизации инвестиций в инфраструктуру и создание рабочих мест. Акцент был сделан на готовности наращивать объемы инвестиций в энергетические проекты в Центральной Азии.

Участие делегации Туркменистана в форуме «Global Gateway 2025» способствовало предметному обмену по вопросам финансирования устойчивой инфраструктуры, а также расширило прямые рабочие контакты с институтами ЕС и международными финансовыми организациями.

© TURKMENISTAN.RU, 2025