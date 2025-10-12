В Ашхабаде открылась международная выставка здравоохранения

В Торгово-промышленной палате Туркменистана открылась международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт». Традиционный ежегодный форум, приуроченный к Дню работников здравоохранения, собрал более 180 ведущих компаний и 120 ученых и врачей из 40 стран.

Выставка наглядно демонстрирует, как Туркменистан укрепляет свой статус центра международного сотрудничества. Как отметили зарубежные участники, установление регулярных контактов и обмен опытом с ведущими специалистами Европы и Азии стало значимым вкладом в решение глобальных задач по охране здоровья.

Пристальное внимание участников привлекла научная конференция, на сессиях которой обсуждались приоритеты модернизации: популяризация здорового образа жизни, развитие института семейной медицины и повышение квалификации врачей. В рамках форума был подписан внушительный пакет международных документов, нацеленных на развитие академического и научного обмена.

В целом, форум подтвердил незыблемость триединой стратегии Туркменистана: укрепление здоровья, развитие образования и популяризация спорта как основы благополучия нации.

