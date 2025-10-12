Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ

В Душанбе состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В заседании принял участие министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Участники обсудили нынешнее положение и перспективы взаимодействия в рамках Содружества. Отдельное внимание было уделено вопросам развития международной и торгово-экономической кооперации, активизации связей в цифровой, транспортно-транзитной и других сферах. Участники заседания также обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание было уделено сохранению и использованию памятников историко-культурного наследия, развитию музейного и библиотечного дела, поддержке театрального искусства и музыки, развитию кинематографии и подготовке квалифицированных кадров для сферы культуры.

Совет министров иностранных дел утвердил план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2026 год. Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено на 17 апреля 2026 года в Калининграде.

