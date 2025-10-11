Президент Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

В столице Таджикистана состоялось очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Во встрече принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наряду с лидерами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Генеральным секретарем СНГ.

Важным итогом заседания стало решение о передаче председательства в СНГ Туркменистану в 2026 году. Это свидетельствует о высоком доверии и признании активной роли, которую страна, руководствуясь принципом позитивного нейтралитета, играет в укреплении регионального взаимодействия. В рамках принятого решения следующее плановое заседание Совета глав государств СНГ состоится в Туркменистане в октябре 2026 года.

В ходе заседания, проходившего под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам и приняли ряд важных документов.

Особое внимание было уделено укреплению региональной безопасности. Лидеры утвердили «Программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы». Эта программа предполагает совершенствование механизмов, развитие международно-правовой базы, проведение совместных мероприятий по предупреждению и расследованию преступлений, а также развитие кадрового потенциала.

В экономической сфере принята «Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности». Документ направлен на защиту экономики и населения стран СНГ от различных угроз, обеспечение надежного и устойчивого снабжения потребителей энергоресурсами и повышение устойчивости топливно-энергетического комплекса.

Одним из стратегических решений саммита стало учреждение формата «Содружество Независимых Государств плюс». Эта новая платформа призвана развивать сотрудничество стран СНГ с другими государствами, их объединениями и международными организациями.

Помимо перечисленных решений, на саммите был принят широкий пакет других документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции в рамках Содружества.

© TURKMENISTAN.RU, 2025