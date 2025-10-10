Президент Туркменистана выступил на саммите «Центральная Азия – Россия»

В столице Таджикистана состоялся второй саммит «Центральная Азия – Россия», в котором приняли участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Главы государств обсудили текущее состояние глобальных и региональных дел и общие задачи по углублению совместной деятельности в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и благополучия братских народов шести государств.

Выступая на заседании глав государств в формате «Центральная Азия – Россия», президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что важнейшей сферой партнерства была и остается совместная деятельность по упрочению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Особую значимость, по мнению туркменского президента, приобретает сегодня транспортная составляющая. Целью совместных действий в этом сегменте является создание надежной, устойчивой и эффективной системы логистики, проходящей по территориям центральноазиатских государств и России. Туркменистан видит большие перспективы при формировании международного транспортного коридора «Север – Юг» вдоль восточного побережья Каспийского моря.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул также значимость энергетического партнерства и предложил подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории центральноазиатских государств, а также над выходом на соседние страны и регионы. Он заострил внимание участников встречи на аспектах инновационного развития в странах региона, на экологических проблемах территорий, на развитии и укреплении гуманитарных, образовательных и научных связей между Центральной Азией и Россией.

Президент Туркменистана подтвердил готовность своей страны к сотрудничеству с использованием огромного потенциала такого формата взаимодействия, как «Центральная Азия – Россия».

