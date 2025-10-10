В Душанбе состоялась встреча президентов Туркменистана и Таджикистана

В ходе своего рабочего визита в Душанбе для участия в саммите «Центральная Азия – Россия» президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Таджикистан имеют схожие позиции по ключевым вопросам мировой и региональной политики, и выразил признательность таджикской стороне за поддержку политики позитивного нейтралитета Туркменистана и международных инициатив. Был отмечен позитивный опыт взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Стороны обменялись мнениями о взаимодействии стран Центральной Азии в области региональной безопасности и охраны окружающей среды. На встрече стороны также обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Таджикистан. Была отмечена целесообразность принятия мер для раскрытия потенциала двух стран по этой линии, включая увеличение объема взаимного товарооборота и диверсификацию экономических связей.

В данном контексте выделена роль Межправительственной туркменско-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в Ашхабаде в октябре прошлого года. Рассмотрены возможности проведения очередного заседания данной комиссии в ближайшее время. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

В завершение встречи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений и обменялись наилучшими пожеланиями.

