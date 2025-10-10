Состоялась встреча руководителей парламентов стран – членов Группы друзей нейтралитета

В стенах Меджлиса Туркменистана состоялась вторая встреча глав парламентов стран – членов Группы друзей нейтралитета под названием «Межпарламентский диалог – ключевой инструмент обеспечения мира и доверия на глобальном уровне». Встреча проводилась в гибридном формате.

В заседании приняли участие руководители законодательных органов государств – членов группы, представители Межпарламентского союза, Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также агентств ООН, включая Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Заседание прошло под председательством главы Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Участники встречи высоко оценили роль постоянного нейтралитета Туркменистана как позитивного фактора, способствующего укреплению стабильности на региональном и глобальном уровнях. Было подчеркнуто, что ООН является надежным партнером Туркменистана в вопросах обеспечения мира и безопасности. Было подчеркнуто, что парламентская дипломатия является важным инструментом укрепления дружбы между народами, а также эффективным механизмом развития международного партнерства.

В завершение участники обменялись мнениями о роли межпарламентского диалога как действенного инструмента укрепления доверия и поиска общих решений глобальных вызовов. Была отмечена важность институционального закрепления принципов нейтралитета через совершенствование законодательной базы.

