Сердар Бердымухамедов принял главу МИД Хорватии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордана Грлич-Радмана.

Как было подчеркнуто в ходе беседы, сотрудничество между Туркменистаном и Хорватией опирается на принципы дружбы, равноправия и обоюдной выгоды. Туркменистан, исходя из признанного статуса постоянного нейтралитета, активно поддерживает миролюбивые отношения со всеми странами. Была особо отмечена активная динамика политико-дипломатических отношений, наглядным примером которой является соавторство Хорватии в конструктивных инициативах Туркменистана, продвигаемых на площадке ООН. Туркменское государство, в свою очередь, поддержало Хорватию на выборах в международные организации.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что программа визита хорватской делегации носит практический характер и направлена на углубление экономических связей. В программу визита вошли очередное заседание Туркменско-хорватской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, где будут детально рассмотрены перспективы сотрудничества по линии торговли, экономики, энергетики, транспорта и др., а также бизнес-форум, призванный наладить прямой диалог между предпринимателями, наметить совместные проекты и выявить новые направления взаимовыгодного партнерства.

Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения хорватской стороны в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, тем самым закрепив заинтересованность в последовательном развитии диалога.

