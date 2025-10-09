Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в саммите глав государств – членов Организации тюркских государств

В Азербайджане состоялся XII саммит глав государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ), в которой Туркменистан имеет статус наблюдателя.

В своем выступлении на саммите национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что ОТГ – это структура, основанная на общности истории, культуры и духовного наследия, и ее главная цель – упрочение единства и координация совместных действий в условиях непростого периода развития мирового сообщества.

Подчеркнув приверженность Туркменистана принципам мира, стабильности и доверия на международной арене, что также было отмечено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей 2025 год «Международным годом мира и доверия», глава Халк Маслахаты пригласил участников саммита на предстоящий 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде международный форум по случаю такого знакового события и 30-летнего юбилея нейтралитета Туркменистана.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил: «Следуя заветам предков, развивая отношения дружбы и братства, Туркменистан всегда готов к более конструктивному и тесному сотрудничеству со всеми государствами, входящими в Организацию тюркских государств».

