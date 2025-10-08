Президент Туркменистана поздравил президента Российской Федерации Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня рождения. Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, глава туркменского государства подчеркнул личное внимание и огромный вклад российского лидера в развитие стратегических и дружественных отношений двух стран. «Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами», – подчеркнул президент Туркменистана. Пользуясь возможностью, президент Сердар Бердымухамедов выразил пожелания президенту Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а дружественному народу Российской Федерации – благополучия и процветания. © TURKMENISTAN.RU, 2025