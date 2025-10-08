В Ашхабаде встретились главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Хорватии

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грлич-Радманом, прибывшим в Ашхабад во главе представительной делегации.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-эконмической и культурно-гуманитарной областях. Стороны подчеркнули, что в развитии межгосударственных отношений ключевую позицию занимают контакты на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН, ЕС, ОБСЕ.

Отмечалось, что Хорватия последовательно поддерживает нейтральный статус и инициативы Туркменистана, направленные на укрепление мира, стабильности и обеспечение устойчивого развития как в регионе, так и за его пределами. В качестве одного из ключевых направлений партнерства стороны выделили торгово-экономическую сферу. Обсуждены вопросы сотрудничества в таких областях, как судостроение, фармацевтика, строительная и текстильная промышленность, высокие технологии, туризм и другие. В этом контексте подчеркнута важность работы Межправительственной туркменско-хорватской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министры обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы взаимодействия, выделив при этом заинтересованность в укреплении связей по линии образования и науки, здравоохранения и др. Стороны отметили значимость дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Республикой Хорватия.

По завершении переговоров состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия на 2026-2027 годы. В этот же день в Ашхабаде состоялся бизнес-форум с участием представителей частного бизнеса Туркменистана и Хорватии.

