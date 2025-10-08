На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 35 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 35 сделок на общую сумму свыше 31 миллиона 66 тысяч долларов США.

Предприниматели из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Турции, Узбекистана и Афганистана закупили сжиженный газ производства госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Азербайджана, Киргизии, Турции реализованы раствор йода, напиток чайный с солодковым корнем, пряжа и ткань хлопчатобумажные.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, а также хлопок-волокно на общую сумму более 34 миллионов 636 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025