Туркменистан отметил День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения и павших защитников Родины

В Туркменистане прошел День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также соотечественников, погибших в боях за Родину и павших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

День поминовения приурочен к дате разрушительного Ашхабадского землетрясения – одной из самых тяжелых трагедий в истории страны. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года подземная стихия колоссальной силы в одночасье уничтожила туркменскую столицу. Прошло 77 лет после той трагедии, но воспоминания о ней до сих пор отзываются болью в сердце каждого жителя страны. Сохранение памяти о героях и жертвах важно для исторической правды и позволяет сохранить национальную память и достоинство граждан страны.

В этот день в Мемориальном комплексе в Ашхабаде, а также во всех городах и селах Туркменистана прошли поминальные мероприятия. Тысячи ашхабадцев пришли к мемориальному комплексу, чтобы почтить память жертв октябрьской трагедии, отдать дань уважения тем, кто поднимал столицу из руин, и возложить цветы к монументам.

