Туркменский спортсмен стал чемпионом мира по борьбе самбо

На проходящем в Индонезии молодежном первенстве мира по борьбе самбо команда Туркменистана обрела первую золотую медаль. На высшую ступень пьедестала почета поднялся 18-летний студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта Ислам Хемраев, ставший чемпионом мира среди юниоров (до 20 лет) в разделе боевое самбо в весовой категории до 71 кг.

На пути к «золоту» он одержал три победы, взяв верх поочередно над Азаматом Темирбековым (Кыргызстан), Вадисом Амбарцумяном (Армения), а также – в финале над выступавшим под флагом Международной федерации самбо (FIAS) россиянином Гадиром Гашимовым.

Мировое первенство в Индонезии собрало около четырехсот спортсменов из 34 стран, которые поборолись за 37 комплектов медалей в спортивном и боевом самбо среди юношей и девушек (16-18 лет), а также юниоров и юниорок (18-20 лет).

