05.10.25 08:32

Русские медведи с туркменскими именами

В Национальном музее живой природы Туркмении ожидается прибытие бурой медведицы, которую передает в дар Московский зоопарк.

Медведица станет парой для бурого медведя Сумбара, который был передан Ашхабадскому зоопарку год назад подразделением Московского зоопарка – Волоколамским центром воспроизводства редких диких животных. Чтобы Сумбар не скучал, к нему подселят подругу, которую уже назвали Айдере.

В очереди на переезд в Ашхабад также находятся львы и другие животные из Московского зоопарка.

