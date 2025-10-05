|05.10.25 07:29
Туркменистан сохраняет высокие темпы роста ВВП
Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за январь-сентябрь 2025 года составил 6,3 процента. Об этом заявил президент Сердар Бердымухамедов на заседании правительства.
«В стране введены в строй объекты промышленного и социального назначения, продолжается реформирование секторов экономики, последовательно модернизируются производственные отрасли», – сообщил глава государства.
На заседании были озвучены показатели развития топливно-энергетического комплекса. Государственный концерн «Туркменнефть» выполнил план по добыче нефти на 109,7 процента, по переработке – на 109,4 процента. Также сообщалось о достигнутых технико-экономических показателях по производству полипропилена, сжиженного газа и поставкам природного газа на экспорт.
