Туркменистан сохраняет высокие темпы роста ВВП Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за январь-сентябрь 2025 года составил 6,3 процента. Об этом заявил президент Сердар Бердымухамедов на заседании правительства. «В стране введены в строй объекты промышленного и социального назначения, продолжается реформирование секторов экономики, последовательно модернизируются производственные отрасли», – сообщил глава государства. На заседании были озвучены показатели развития топливно-энергетического комплекса. Государственный концерн «Туркменнефть» выполнил план по добыче нефти на 109,7 процента, по переработке – на 109,4 процента. Также сообщалось о достигнутых технико-экономических показателях по производству полипропилена, сжиженного газа и поставкам природного газа на экспорт. © TURKMENISTAN.RU, 2025