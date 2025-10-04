В Ашхабаде открылась художественная выставка, посвященная Дню памяти

В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась экспозиция живописи и скульптуры, посвященная общенациональному Дню памяти. Непрекращающийся поток посетителей выставки, свидетельствует об актуальности выбранной тематики.

На выставке представлены работы признанных мастеров национального изобразительного искусства Якуба Аннанурова, Аннамамеда Ходжаниязова, Ярлы Байрамова, Аширмухамеда Кулиева, Какамурада Байлиева, Хошгельды Шахбердыева, Мухаммеда Юзбашева и других авторов.

Общая тематика работ, представленных на выставке, отражает безграничную любовь к Родине и повествует о способности народа Туркменистана преодолевать трудности. Работы скульпторов и мастеров кисти отражают важнейшие события в истории страны: героическую защиту Геокдепинской крепости в 1881 году; страшные испытания Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; стойкость народа, выжившего и воссоздавшего любимый город после разрушительного Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Все эти работы достоверно передают образ народа-героя перед лицом грандиозных испытаний. Авторы через свои работы еще раз напоминают нынешнему поколению о важности таких понятий, как честь, патриотизм и любовь к Отчизне.

