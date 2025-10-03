В Ашхабаде состоялось чествование старейшин страны

В здании Центра общественных организаций Туркменистана прошла праздничная встреча, приуроченная к Международному дню пожилых людей.

Мероприятие было организовано Меджлисом Туркменистана, Халк Маслахаты Туркменистана совместно с политическими партиями и общественными объединениями страны и стало выражением глубокого уважения к старшему поколению. Праздничная встреча состоялась под девизами «Пожилые – школа мудрости общества» и «Ориентир для времени, пример для поколений – вы!»

В рамках встречи состоялись музыкальные выступления, а также церемония чествования представителей старшего поколения. В своем выступлении одна из гостей праздника – жительница Ашхабада, пенсионерка, поэтесса Бахаргуль Керимова – отметила, что в Туркменистане пожилым людям уделяется особое внимание, многие важные решения государственной важности обсуждаются именно с их участием, а в воспитании молодежи особо важную роль играют советы и наставления уважаемых аксакалов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025