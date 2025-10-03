|03.10.25 07:02
Директор постпредства Азиатского банка развития в Туркменистане принят в МИД страны
Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане Артуром Андрысяком.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с АБР. В этом контексте была подчеркнута важность взаимодействия между представителями правительства и банковского сектора Туркменистана с руководством и соответствующими структурами АБР.
Одновременно с этим был рассмотрен ряд вопросов, связанных с дальнейшим расширением договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализацией конкретных проектов, предполагаемых к осуществлению в Туркменистане при участии АБР.
