Директор постпредства Азиатского банка развития в Туркменистане принят в МИД страны

Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане Артуром Андрысяком.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с АБР. В этом контексте была подчеркнута важность взаимодействия между представителями правительства и банковского сектора Туркменистана с руководством и соответствующими структурами АБР.

Одновременно с этим был рассмотрен ряд вопросов, связанных с дальнейшим расширением договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализацией конкретных проектов, предполагаемых к осуществлению в Туркменистане при участии АБР.

© TURKMENISTAN.RU, 2025