Национальный павильон Туркменистана на EXPO-2025 посетили более 2 миллионов человек

На Всемирной выставке EXPO-2025, проходящей в японской Осаке, национальный павильон Туркменистана посетило уже более 2 миллионов гостей. Об этом сообщили организаторы EXPO.

Представители павильона отметили, что число гостей продолжает расти, что подтверждает устойчивый интерес к культуре, достижениям и современному развитию Туркменистана. Архитектурная концепция павильона органично сочетает национальные символы и современные решения. При его строительстве использовались экологически чистые материалы, подчеркивающие приверженность страны идеям устойчивого развития.

Экспозиция представлена несколькими тематическими разделами, посвященными инновационным технологиям, экономическому потенциалу и богатому историко-культурному наследию. Посетители могут увидеть коллекцию туркменских ковров, познакомиться с народными ремеслами и попробовать блюда национальной кухни.

© TURKMENISTAN.RU, 2025